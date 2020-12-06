Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 29 тысяч
Россия впервые превысила отметку в 29 тысяч случаев COVID-19 за сутки — в стране выявили 29 039 заболевших. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране за время пандемии достигло 2 460 770. Вылечились от коронавируса за последний день 21 342 пациента, а за все время — 1 937 738.В источнике
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В России впервые за сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания COVID-19 и 457 смертей
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Коронавирус в России: число новых заболевших за сутки впервые превысило 29 тыс
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