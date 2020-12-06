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Daily Storm
Daily Storm

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 29 тысяч

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Daily Storm
Россия впервые превысила отметку в 29 тысяч случаев COVID-19 за сутки — в стране выявили 29 039 заболевших. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране за время пандемии достигло 2 460 770. Вылечились от коронавируса за последний день 21 342 пациента, а за все время — 1 937 738.В источнике
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RT на русском

Число жертв коронавируса в Польше превысило 20 тысяч

RT на русскомвчера в 05:09
Наша версия

В России впервые за сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания COVID-19 и 457 смертей

Наша версиявчера в 04:30
Daily Storm

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 29 тысяч

Daily Stormвчера в 03:53
Expert.ru

Коронавирус в России: число новых заболевших за сутки впервые превысило 29 тыс

Expert.ruвчера в 03:50
News.ru

Число жертв COVID-19 в России превысило 43 тысячи

News.ruвчера в 03:46

Путин подписал указ о назначении Чубайса

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подписал указ о назначении Чубайса
Octagon.Media4 декабря в 13:23

Команда Международной лиги КВН спела со сцены песню «За что сидит Фургал?»

Команда Телевизионной международной лиги КВН из Санкт-Петербурга во время выступления в Смоленске продемонстрировала зрителям музыкальную шутку про арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
FreeNews-Volgaвчера в 01:58

Организаторы «Песни года» отказались комментировать слухи о нарушении мер по COVID-19

Накануне в Telegram-канале Mash появились сообщения, что концертная программа «Песня года» в Москве прошла с рядом нарушений противоэпидемиологических мер, введенных из-за ситуации с COVID-19 Организаторы мероприятия по поводу нарушения введенных властями ограничений не дали никаких комментариев.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:16

Страны ОПЕК+ договорились с января увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки

На заседании 3 декабря Альянс нефтедобытчиков ОПЕК+ пришел к решению увеличить с января 2021 года добычу нефти не на 2 млн баррелей/сутки, а только на 0,5 млн баррелей/сутки.
МонаВиста4 декабря в 02:40

NYT: Байден может выдвинуть генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава

Демократ Джозеф Байден, победивший, по версии американских СМИ, на президентских выборах в США, рассматривает кандидатуру своего однопартийца, нынешнего генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерры на пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации.
ТАСС20:09

Пенсионные программы могут получить налоговые льготы

Пенсионные программы могут получить налоговые льготы ЦБ рассматривает возможность предоставления гражданам отдельного пенсионного налогового вычета (ПНВ), о котором ранее просили негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Коммерсантъ17:15