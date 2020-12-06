Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Daily Storm
Daily Storm

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 29 тысяч

Областная газета
Профиль
Наша версия
Daily Storm
Россия впервые превысила отметку в 29 тысяч случаев COVID-19 за сутки — в стране выявили 29 039 заболевших. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране за время пандемии достигло 2 460 770. Вылечились от коронавируса за последний день 21 342 пациента, а за все время — 1 937 738.В источнике
Подробнее о событии
Наша версия

В России впервые за сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания COVID-19 и 457 смертей

Наша версия04:30
Европейско-Азиатские новости

В России число новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 29 тысяч

Европейско-Азиатские новости03:37
Daily Storm

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 29 тысяч

Daily Storm03:53
Expert.ru

Коронавирус в России: число новых заболевших за сутки впервые превысило 29 тыс

Expert.ru03:50
Новая газета

В России суточный прирост заразившихся COVID-19 впервые превысил 29 тысяч человек

Новая газета03:38
Профиль

Впервые за пандемию число заражений COVID-19 в России превысило 29 тыс

Профиль03:55
Областная газета

В России суточная заболеваемость COVID-19 впервые превысила 29 тысяч

Областная газета03:28

В Новосибирской области арестовали четырех человек за избиение женщины

По данным следствия, ночью 4 декабря 23-летний молодой человек, два 15-летних подростка и один 16-летний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили угнать автомобиль Honda Fit, припаркованный около продуктового магазина.
ТАСС06:42

Спортивный директор ФК «Тамбов» заявил, что клуб может сняться с чемпионата РПЛ

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче РПЛ, в котором несколько человек из основного состава команды не вышли на поле из-за долгов по зарплате, сообщает sports.ru.
Онлайн Тамбов.ру04:40

От заброшенного тракторного завода во Владимире не осталось и следа

В июле 1944 года на тракторном заводе, который еще только строился, уже шла работа над выпуском первых тракторов «Универсал У-2» – это были простые в устройстве модели, которые не имели кабины и шин, с керосиновым карбюраторным двигателем мощностью 22 лошадиные силы.
ГТРК Владимир03:24

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади 4 тыс. кв. м

Пожар на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, локализовали на площади 4 тыс. кв. м. Об этом днем 6 декабря сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.
Известия05:54

Иван Игнатьев извинился за удаление в матче «Локомотив» — «Рубин»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3). Напомним, сразу после перерыва Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля.
Чемпионат06:43

Путин подписал указ о назначении Чубайса

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Octagon.Media4 декабря в 13:23