Коронавирус
Евразия DailyЧисло новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии. Данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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В США зарегистрировали рекордный суточный прирост случаев заболевания коронавирусом
Общественное телевидение Россиивчера в 01:38
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Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
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Общество
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iReactor вчера в 05:24
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Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям.
ТАСС 07:20
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
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Политика
Минздрав Украины заявил об отсутствии в стране целостной медицины
Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что в стране нет медицины как единой системы, а существуют лишь "очаги" оказания медпомощи.
Газета.Ru 12:32
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В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов
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Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
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Футбол
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин, ныне занимающийся агентской деятельностью, объявил о переходе защитника железнодорожников Георгия Тунгулияди в стан красно-белых.
Матч ТВ 11:55
Экономика
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru 16 июля в 11:42
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт 09:54
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
Армия и оружие
Военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа
Военнослужащие Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.
RT на русском 12:36
Происшествия
Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира
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Интерфакс 08:25
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Футбол
Шаронов рассказал, как изменился «Рубин» после прихода Слуцкого
Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением относительно того, как изменилась игра казанского клуба под руководством Леонида Слуцкого.
Bookmaker-ratings.ru 11:20
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
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Общество
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Армия и оружие
Составлен список самых мощных самолетов морской авиации ВМФ России
Эксперты составили список самых мощных самолетов морской авиации российского ВМФ.
Дни24 вчера в 11:10
Общество
Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
Коммерсантъ 11:33
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Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Слежка назван "экспериментом", в рамках которого данные из открытых источников использовались "для военных или разведывательных целей".
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Более 155 тысяч человек посмотрели открытие «Горький fest»
Более 155 тысяч человек посмотрели трансляцию торжественной церемонии открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» на каналах ННТВ, «Волга» и «Время Н», а также в социальной сети ВКонтакте.
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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
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Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37