По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии. Данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

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