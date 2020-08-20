Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.