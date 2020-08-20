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Финмаркет
Финмаркет

Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 15 млн с ранее объявленных 15,486 млн.В источнике
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Новостной фронт

В США за неделю появился миллион новых безработных

Новостной фронтвчера в 09:38
REGNUM

В Бразилии уменьшилось число заявок на пособие по безработице

REGNUMвчера в 16:53
ИА Красная Весна

В США заявки на пособие по безработице за неделю подали еще 1,1 млн человек

ИА Красная Веснавчера в 13:31
Финансовая газета

В США снова подскочило число заявлений на пособие по безработице, их было подано более 1 миллиона

Финансовая газетавчера в 10:24
Lenta.ru

Экономика США пошла на поправку

Lenta.ru18:12
ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 1,1 млн, хуже прогноза

ПРАЙМвчера в 08:38
Финмаркет

Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн

Финмаркетвчера в 09:23

Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление
Lenta.ruвчера в 07:48
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В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

За прошедшую неделю к российским границам приближались 40 иностранных самолётов-разведчиков и 14 разведывательных беспилотников, свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
RT на русском21:47

Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.
ТАСС22:00

ООН насчитала в 2020 году на два миллиона больше россиян

По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня численность этого населения составляла 146,6 миллиона.
РИА Новости22:05

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

21 август в Омск прибудут московские медиуи из Центра имени Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко для проведения консилиума по состоянию Алексея Навального, сообщили в минздраве Омской области.
Известия20:30
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