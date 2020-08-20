Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 15 млн с ранее объявленных 15,486 млн.В источнике
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В США снова подскочило число заявлений на пособие по безработице, их было подано более 1 миллиона
Финансовая газетавчера в 10:24
В США заявки на пособие по безработице за неделю подали еще 1,1 млн человек
ИА Красная Веснавчера в 13:31