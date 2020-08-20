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Финмаркет
Финмаркет

Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 15 млн с ранее объявленных 15,486 млн.В источнике
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Lenta.ru

Экономика США пошла на поправку

Lenta.ru18:12
REGNUM

В Бразилии уменьшилось число заявок на пособие по безработице

REGNUMвчера в 16:53
ПРАЙМ

Доллар слабеет на неожиданном росте числа заявок на пособие по безработице в США

ПРАЙМвчера в 11:16
Финансовая газета

В США снова подскочило число заявлений на пособие по безработице, их было подано более 1 миллиона

Финансовая газетавчера в 10:24
ИА Красная Весна

В США заявки на пособие по безработице за неделю подали еще 1,1 млн человек

ИА Красная Веснавчера в 13:31
Новостной фронт

В США за неделю появился миллион новых безработных

Новостной фронтвчера в 09:38
Финмаркет

Число новых заявок на пособие по безработице в США превысило 1 млн

Финмаркетвчера в 09:23

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре
Газета.Ru07:28
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Правительство ускорит расселение 400 тысяч человек из аварийного жилья

Минстрою совместно с Минфином России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" поручено до 14 сентября 2020 года обеспечить разработку и внесение в правительство предложений по завершению "программ переселения из аварийного жилищного фонда ускоренными темпами".
Вести.Ru05:35

Акции Сбербанка на Мосбирже перешли к росту на новостях о дивидендах

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже перешли к росту после падения на старте торговой сессии 21 августа на новостях о том, что наблюдательный совет Сбербанка сохранил рекомендацию по выплате дивидендов за 2019 год на уровне 422,4 млрд руб.
ТАСС07:22
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Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалт07:51

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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