Коронавирус
Lenta.ruПредсказан рост числа банкротов в России
Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные единого федерального реестра «Федресурс».
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Долги, обнуляйтесь. Можно ли быстро и безболезненно обанкротиться в условиях пандемии?
Фонтанка.Рувчера в 04:09
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Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
Экономика
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов
Как отметил в своем аккаунте в Instagram вице-премьер, речь идет о регионах с низкими социально-экономическими показателями.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Армия и оружие
Морпехи и армия США начали бороться с лишним весом боеприпасов
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось
В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
Общество
«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами
«Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Происшествия
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла
Общество
В России предложили вернуть рабочие субботы
Возвращение рабочих суббот может стать одним из способов борьбы с экономическим кризисом в России, который был спровоцирован вспышкой коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о начале тестирования на коронавирус на дому
В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора будут использовать тестирование, которое разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Здоровье
В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса
Китайские власти во вторник сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Происшествия
В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом
В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
Еще четыре случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии
Еще четыре случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Единоборства
В бою против Фергюсона Гэтжи заменит Хабиба
Уточняется, что он состоится между американцем Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, которые представляют США.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.