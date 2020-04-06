Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПредсказан рост числа банкротов в России

Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные единого федерального реестра «Федресурс».
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:40

Число банкротов в Новосибирской области выросло на четверть

ФедералПресс05 апреля в 23:13

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

Ведомостивчера в 18:56

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ruвчера в 18:34

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известиявчера в 17:05

Долги, обнуляйтесь. Можно ли быстро и безболезненно обанкротиться в условиях пандемии?

Фонтанка.Рувчера в 04:09

«Известия»: количество банкротств физлиц за год выросло на 68%

ТАССвчера в 23:29
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Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Экономика

На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов

Как отметил в своем аккаунте в Instagram вице-премьер, речь идет о регионах с низкими социально-экономическими показателями.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Армия и оружие

Морпехи и армия США начали бороться с лишним весом боеприпасов

Популярная механика вчера в 23:15
Общество

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Профиль вчера в 03:52
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось

В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Российская газета 00:40
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
РБК вчера в 21:54
Общество

«Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами

«Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.
РБК 00:00
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета вчера в 22:51
Происшествия

В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла

Российская газета вчера в 13:30
Общество

В России предложили вернуть рабочие субботы

Возвращение рабочих суббот может стать одним из способов борьбы с экономическим кризисом в России, который был спровоцирован вспышкой коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 14:04
Общество

Роспотребнадзор рассказал о начале тестирования на коронавирус на дому

В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора будут использовать тестирование, которое разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
Molnet.ru вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости вчера в 12:00
Здоровье

В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса

Китайские власти во вторник сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК вчера в 02:20
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости вчера в 17:42
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:02
Здоровье

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:49
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Общество

Еще четыре случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

Еще четыре случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 00:42
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Единоборства

В бою против Фергюсона Гэтжи заменит Хабиба

Уточняется, что он состоится между американцем Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, которые представляют США.
Мой Брянск 00:43
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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