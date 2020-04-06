Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные единого федерального реестра «Федресурс».

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.

Политика Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Общество Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.

Общество «Ростелеком» пообещал не отключать интернет абонентам с долгами «Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Общество В России предложили вернуть рабочие субботы Возвращение рабочих суббот может стать одним из способов борьбы с экономическим кризисом в России, который был спровоцирован вспышкой коронавирусной инфекции.

Здоровье В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса Китайские власти во вторник сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе.

Общество В Приморье введут систему электронных пропусков С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.

Общество Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.