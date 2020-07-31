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РИА Новости
РИА Новости

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.В источнике
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REGNUM

На орбите насчитали 175 обломков от баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

REGNUM01:29
Вести.Ru

Число обломков «Фрегата» на орбите утроилось

Вести.Ru21:34
Комсомольская правда

Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите «Фрегата» выросло втрое

Комсомольская правда00:32
РБК

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

РБК23:05
Московский Комсомолец

Увеличившиеся втрое обломки российского бака разлетелись на тысячи километров в космосе

Московский Комсомолец00:09
Газета.Ru

США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока

Газета.Ru20:41
РИА Новости

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

РИА Новости20:13

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
2,2K

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ00:31
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави.
Известиявчера в 16:45
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Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия00:45
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