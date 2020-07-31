Общество
РБКЧисло обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org. Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака.
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США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока
Газета.Ruвчера в 20:41
Увеличившиеся втрое обломки российского бака разлетелись на тысячи километров в космосе
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
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Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано на сайте президента.
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Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Евросоюз не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми ЕС готов открыть границы.
Накануне.Ru вчера в 18:58
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Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
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Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Здоровье
Свердловские врачи спасли пациентку с 100% поражением легких
В Екатеринбурге медики спасли пациентку с коронавирусом с 100% поражением легких.
URA.Ru 02:46
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях
Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
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Общество
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За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 875.
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Вечерняя Москва 03:30
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
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Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
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В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Экономика
Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 02:15
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Оперштаб сообщил тревожные данные по COVID-19 в Самарской области
Опубликованы новые данные по заболевшим и летальным исходам. За сутки в Самарской области умерли два пациента с коронавирусной инфекцией.
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