Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

с чего всё началось

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org. Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака.

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