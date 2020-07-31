Общество

РБКРБКЧисло обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org. Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака.
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новостивчера в 20:13

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Увеличившиеся втрое обломки российского бака разлетелись на тысячи километров в космосе

Московский Комсомолец00:09

Последние новости на утро 31 июля 2020: Количество обломков взорвавшегося на орбите «Фрегата» выросло втрое

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В космосе число обломков от разгонного блока «Фрегат-СБ» выросло в три раза

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Число обломков «Фрегата» на орбите утроилось

Вести.Ruвчера в 21:34

США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока

Газета.Ruвчера в 20:41

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

РБКвчера в 23:05

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

РИА Новостивчера в 20:13
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ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
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В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
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Происшествия

В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Белогорск, Крым, 31 июля 2020, 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.
REGNUM 01:02
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
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Политика

В Белоруссии задержали уроженца Алтайского края

Уроженцев Алтайского края и Забайкалья обвиняют в «дестабилизации обстановки» перед выборами президента.33 гражданина России задержаны под Минском.
Алтайская правда вчера в 22:34
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» покинул нападающий Карапетян

Армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян покинул состав футбольного клуба.
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Политика

Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
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Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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ПолитРоссия вчера в 06:31
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Культура

В Воронеже показали третью концепцию реконструкции оперного театра

Обозреватель Врн вчера в 12:54
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Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 05:16
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
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Ростуризм: продажа туров с кэшбеком по России продлится неделю

Окно продаж путевок на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию, продлится одну неделю, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
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Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал условие для реванша с бразильцем Жозе Алду.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
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Путешествия

Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье

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Общество

Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом.
РБК вчера в 23:30
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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