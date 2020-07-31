Общество
РБКЧисло обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org. Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака.
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с чего всё началось
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.РИА Новостивчера в 20:13
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Увеличившиеся втрое обломки российского бака разлетелись на тысячи километров в космосе
Московский Комсомолец00:09
США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока
Газета.Ruвчера в 20:41
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