Общество

РБКРБКЧисло обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org. Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака.
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с чего всё началось

Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:13

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США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока

Газета.Ru20:41

На орбите число обломков взорвавшегося «Фрегата» выросло втрое

Комсомольская правда22:08

Число обломков «Фрегата» на орбите утроилось

Вести.Ru21:34

США засекли 175 обломков бака «Фрегата» после орбитального взрыва

РЕН ТВ21:14

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

РБК23:05

В космосе число обломков от разгонного блока «Фрегат-СБ» выросло в три раза

REGNUM20:38

Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака выросло втрое

РИА Новости20:13
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Общество

ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru 22:16
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Здоровье

В Бурятии за сутки 42 человека заразились коронавирусом

Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение 21:07
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Космос

На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
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Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
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Здоровье

Популярное в России блюдо назвали «убийцей» сосудов и сердца

Как ишет Express, в данном блюде полезный картофель становится «жировой бомбой замедленного действия», потому что в него добавляют сметану, молоко, масло или сливки.
Сайт интересных новостей 10:08
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Общество

В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов

Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 22:44
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Интернет

Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений

Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
3DNews 15:55
Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия 21:10
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Здоровье

В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса

За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
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Армия и оружие

США угрожают России войной за попытки войти на подконтрольные американцам территории в Сирии

Американская сторона пообещала России устроить самую настоящую войну в Сирии, в случае, если российские военные попытаются проникнуть на подконтрольную американским войскам территорию в северной и восточной части Сирии.
Avia.pro 17:24
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В Волжском завершили строительство инфекционного корпуса на 60 мест

Блокнот Волжский 06:27
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Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 18:09
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Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
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Политика

Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК 05:53
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Фигурное катание

Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери

Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
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Автоспорт

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Здоровье

Ученые назвали способ определить уровень холестерина по состоянию рук

Одним из малоизвестных симптомов повышенного холестерина могут выступать болевые ощущения в руках, сопровождающиеся покалыванием.
Актуальные Новости 28 июля в 22:04
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM 22:08
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