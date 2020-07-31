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Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
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На орбите число обломков взорвавшегося бака блока «Фрегат-СБ» выросло втрое

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