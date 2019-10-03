Экономика

ИзвестияИзвестияОбманутых дольщиков может стать вдвое больше

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».
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с чего всё началось

Сдадут за счет: обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета.
Известия01 октября в 17:01

Подробнее о событии

России пообещали волну проблем с жильем

Lenta.ru02:35

Реестру обманутых дольщиков предрекли двукратный рост

REGNUMвчера в 01:56

СМИ: Число обманутых дольщиков может удвоиться

Телеканал 360°01 октября в 19:50

Обманутых дольщиков в России станет вдвое больше

News.ru01 октября в 21:14

В России может удвоиться число обманутых дольщиков

URA.Ru01 октября в 19:54

Эксперт: обманутых дольщиков в России станет в два раза больше

ФедералПресс01 октября в 22:11

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Известия01 октября в 18:32
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика

CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Армия и оружие

СК и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе

Следственный комитет России и издание RT создают совместный проект, который будет освещать преступления украинских военных против мирных жителей юго-востока страны.
Экономика сегодня 03:03
Спорт

Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Единоборства

Александр Емельяненко подрался с соперником до боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.
Lenta.ru 02:44
Происшествия

В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Экономика

Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента

По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес

Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания

В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.
RuNews24.ru 03:46
Общество

Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане»

Пресненский районный суд Москвы потребовал от продюсера Бари Алибасова предоставить доказательства, что жидкость для прочистки труб «Крот», которой он отравился летом, была куплена в магазине «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 11:01
Происшествия

Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе

В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Политика

Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Известия 04:03
Игры

Названы самые востребованные игровые приставки в России в 2019 году

68% граждан России отдали предпочтение консолям производства Sony (PlayStation 4, PlayStation Classic и т.д.), 17% предпочитают устройства от Nintendo (Switch, Switch Lite и т.д.) и только 15% людей, интересующихся видеоиграми, смотрели в сторону консолей от Microsoft (Xbox One S, Xbox One X и т.д.). Напомним, что нынешнее поколение консолей было представлено еще в далеком 2013 году.
Ferra вчера в 15:08
Космос

«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю

Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Культура

Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС

Дождь 01 октября в 14:12
Происшествия

В Багдаде на фоне протестов введен комендантский час

В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
Коммерсантъ вчера в 20:14
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Происшествия

Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

RT на русском 02:11
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций.
Известия 03:26
Футбол

«Астана» — «Партизан», 3 октября 2019, прогноз на матч Лиги Европы

3 октября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и «Партизаном».
Чемпионат вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия

В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Хоккей

Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ

Газета.Ru 03:44
Здоровье

Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве

Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru вчера в 12:33
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
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