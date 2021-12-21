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Число объявлений о продаже баз данных клиентов банков уменьшилось вдвое

Количество объявлений о продаже новых баз данных банковских клиентов уменьшилось почти вдвое в 2021 г. до 20, сообщил РБК со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета Dlbi.
Ведомости
Остальные утечки составляли 1–2 тыс. записей и были в основном связаны с деятельностью сотрудников региональных офисов, копировавших данные перед сменой места работы или для продажи спамерам, выяснили в DLBI.
РБК
По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года мошенники похитили у граждан России 3,2 млрд руб.
РБК
Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщал, что в 2021 г. объем кибермошенничества в России превысил максимум за всю историю наблюдений.
Ведомости

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Число объявлений о продаже баз данных клиентов банков уменьшилось вдвое
Ведомости00:37
В даркнете вдвое снизилось число объявлений о продаже баз данных банковских клиентов
RB.RU23:55
Эксперты DLBI: число объявлений о продаже данных клиентов банков снизилось вдвое, до 20
РБК22:00
Число объявлений о продаже данных банковских клиентов в теневом сегменте интернета снизилось вдвое, пишет РБК
Эхо Москвы23:34

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