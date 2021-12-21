Остальные утечки составляли 1–2 тыс. записей и были в основном связаны с деятельностью сотрудников региональных офисов, копировавших данные перед сменой места работы или для продажи спамерам, выяснили в DLBI.
Министр подчеркивал, что российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".
Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.