Экономика
КоммерсантъЧисло официальных безработных в России превысило 2 млн человек
Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он считает, что рост числа безработных россиян сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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