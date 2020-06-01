Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он считает, что рост числа безработных россиян сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Глава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

News.ru04:15

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,5K
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
58
Общество

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия».
Городовой 03:55
6
Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
10
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,8K
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,7K
Космос

Ракета Илона Маска полетела в космос

В своей речи Илон Маск призвал всех жителей земли гордиться запуском разработанного его компанией корабля.
Астрахань.Ру вчера в 01:40
4,6K
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
22
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,3K
Гаджеты

Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон

По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
15
Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-серии

В интернет попали изображения нового купе BMW 4-серии, презентация которого состоится только завтра, во вторник.
Car.ru вчера в 23:42
4
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
557
Футбол

Вернер готов перейти в МЮ, если сорвётся трансфер в «Ливерпуль»

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".24-летний немецкий игрок готов перейти в стан "красных дьяволов", если "Ливерпуль" не сможет купить его.
Soccer.ru 04:52
Общество

В России начались выплаты матпомощи детям

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей начинает осуществляться на детей от 3 до 16 лет в России с сегодняшнего дня, сообщает 29 мая пресс-служба Пенсионного фонда.
ИА Красная Весна 04:48
Общество

Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса

Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Наука

Учёные открыли особенность размножения раковых клеток

Новое исследование учёных из Англии показало особенность размножения раковых клеток.
HotGeo 30 мая в 05:36
Здоровье

На Урале за сутки коронавирусом заразились еще 652 человека

На Урале за сутки коронавирусом заразились 652 человека. Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге.
Профиль 30 мая в 22:00
8
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
38
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
1,1K
Авто

Кроссовер Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage

Китайский автогигант Geely дал старт продажам нового кроссовера Icon с начала нынешнего года.
Rusargument вчера в 03:12
20
Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
554
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
247
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
9
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
26
Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
1
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
38
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
24
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
356
Культура

Путин поздравил актрису Евгению Симонову с днем рождения

ТАСС 03:28
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное