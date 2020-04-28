Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что общее число безработных в России достигло 950 тыс. человек.

Число официальных безработных в России приблизилось к миллиону человек

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