Общество
Совершенно секретноВ РФ зафиксировано рекордное количество вакансий
«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года. Сейчас в стране насчитывается 1,1 миллиона вакансий, сообщает ИА «Государственные вести» со ссылкой на СМИ. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, число вакансий выросло на 13%.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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