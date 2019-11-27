Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

с чего всё началось

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года. Сейчас в стране насчитывается 1,1 миллиона вакансий, сообщает ИА «Государственные вести» со ссылкой на СМИ. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, число вакансий выросло на 13%.

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