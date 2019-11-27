Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».

с чего всё началось

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Всего во втором квартале предприятия искали 1,1 млн сотрудников.

Футбол WADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020 Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.

Спорт Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020 Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Общество Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.

Шоу-бизнес Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.

Происшествия Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Экономика Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.

Культура Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.