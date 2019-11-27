Общество
REGNUMЧисло открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Всего во втором квартале предприятия искали 1,1 млн сотрудников.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Политика
Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу
Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Футбол
WADA не рекомендовало отстранить Россию от Евро-2020
Комитет соответствия WADA еще раз уточнил, что рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить ее права проведения крупных соревнований.
Спорт
Тарасова возмущена возможным отстранением РФ от Олимпиады-2020
Значит получается, что мы так и не сделали никаких выводов после прошлой Олимпиады. Тогда мы были без гимна и флага.
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Политика
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах
Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Общество
Ряд изменений ждет россиян с 1 декабря
В жизни каждого российского гражданина с 1 декабря 2019 года наступает ряд изменений, продиктованных законодательством.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Здоровье
Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Шоу-бизнес
Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу
Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.
Общество
Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет
Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Футбол
Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ
Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим тренером по итогам голосования признан наставник «Тамбова» Сергей Первушин.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.