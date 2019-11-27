Общество
REGNUMЧисло открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Всего во втором квартале предприятия искали 1,1 млн сотрудников.
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с чего всё началось
Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).Известиявчера в 16:01
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Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
На АвтоВАЗе объявили о скидках на модельный ряд производителя в рамках «Черной пятницы».
Политика
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Происшествия
Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой
В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
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Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
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Общество
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Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Здоровье
В Саратовской области могут запретить продажу энергетиков детям
В соответствии с закинициативой, на территории области не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Политика
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Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Twitter проведет масштабную чистку учетных записей в декабре
В Twitter не рассказали, когда именно будут доступны очищенные пользовательские имена, однако в компании отметили, что процесс удаления учетных записей займет несколько месяцев.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Общество
Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Экономика
Компаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Общество
Российского миллиардера лишили европейского гражданства
Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства этой страны, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Гаджеты
Huawei объяснила дешевизну ее нового смартфона с поддержкой 5G
Буквально вчера Honor представила свои новые флагманские смартфоны — Honor V30 и Honor V30 Pro.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Фигурное катание
Возрастная фигуристка Туктамышева поразила мир сложнейшим прыжком
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, которую в 22 года начали называть возрастной спортсменкой в фигурном катании, не собирается сдаваться и готова дать бой юным соперницам.
Спорт
Олимпийского чемпиона Илью Захарова дисквалифицировали на 1,5 года
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 1,5 года за пропуск допинг-тестов.
Экономика
Греф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком
Сбербанк не может оставаться только банком и создает свою экосистему для того, чтобы успешно конкурировать с IT-гигантами.
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.