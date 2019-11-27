Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть. Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

с чего всё началось

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Всего во втором квартале предприятия искали 1,1 млн сотрудников.

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