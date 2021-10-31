WP: в США фиксируют наращивание российских сил у границы с Украиной

По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".