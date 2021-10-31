Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие «дельта»-штаммом коронавируса.
По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".
"На встрече Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", — говорится в публикации.