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Число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек

Число россиян, отравившихся в четырехзвездном отеле красноморского курортного города Хургада, достигло 40 человек.
ТАСС
Отмечается, что четверо из госпитализированных туристов уже выписаны из больницы.
Московский Комсомолец
Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, постояльцы которого отравились.
ФАН
В частности, дипломаты выяснят, только ли россияне отравились в гостинице.
РБК

Подробнее о событии

Число отравившихся в отеле Хургады россиян выросло до 40
RT на русском21:12
Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян
ФАН20:31
Число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек
ТАСС20:31
Число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40
РБК22:00
Количество отравившихся россиян в Хургаде выросло до 40 человек
Московский Комсомолец20:47
Власти Египта закрыли на двое суток отель в Хургаде, где отравились туристы из России
РИА Новости19:10
Число отравившихся в отеле Хургады российских туристов выросло до 40
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