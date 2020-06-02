За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.

В России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

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