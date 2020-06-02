Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.
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В России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

Аргументы и Факты04:08

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в России превысило 5 000 человек

VSE42.RU03:48

В России выявили 8863 новых случая COVID-19

РЕН ТВ03:44

Статистика по коронавирусу в России и мире на 2 июня

Спорт-Экспресс03:48

За сутки в России выявили 8863 новых случая коронавируса

Life.ru03:36

Число смертей от COVID-19 в России перевалило за 5000

Телеканал 360°03:35

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 2 июня 2020: 8 863 заболевших за сутки

Комсомольская правда03:35
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Политика

Памфилова рассказала о мерах безопасности на участках для голосования

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, кабинки для голосования будут разместят возле стен.
Газета.Ru 06:44
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 31 мая в 09:55
1,5K
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Футбол

Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Энергетика

Как могут измениться цены на нефть летом

Во вторник, 2 июня, цена на нефть марки Brent впервые за почти три месяца превысила $39 за баррель.
RT на русском 05:11
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
2
Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
2
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Здоровье

727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
1,4K
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
4,1K
Общество

Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
Политсовет 01:34
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Общество

Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

ТАСС вчера в 10:05
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Кино

Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на теорию о романе Дианы и Гепарды

Киноафиша России 05:08
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Известия 02:33
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Политика

Сотрудники Facebook объявили «виртуальную забастовку»

Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране.
Известия 03:25
13
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,2K
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
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Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Происшествия

В Мурманской области рухнул мост

Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
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