Общество
Аргументы и ФактыВ России число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек
За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 2 июня 2020: 8 863 заболевших за сутки
Комсомольская правда03:35
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Политика
Памфилова рассказала о мерах безопасности на участках для голосования
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, кабинки для голосования будут разместят возле стен.
Газета.Ru 06:44
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru 31 мая в 09:55
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Футбол
Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Энергетика
Как могут измениться цены на нефть летом
Во вторник, 2 июня, цена на нефть марки Brent впервые за почти три месяца превысила $39 за баррель.
RT на русском 05:11
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы
Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
Политсовет 01:34
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Кино
Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на теорию о романе Дианы и Гепарды
Киноафиша России 05:08
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Политика
Сотрудники Facebook объявили «виртуальную забастовку»
Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране.
Известия 03:25
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32