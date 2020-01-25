Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы. После этого стало известно, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере семь человек.

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

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