Происшествия
RT на русскомЧисло погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля около турецко-иранской границы. После этого стало известно, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере семь человек.
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Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
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Стоит упомянуть, что ранее облака молекулярного кислорода находили в туманности Ориона и в созвездии Змееносца, но они находятся внутри нашей галактики.
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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
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Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»
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Армия и оружие
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После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.
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Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика
Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
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Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.