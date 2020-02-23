Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел. Ранее в Турции сообщили о 21 пострадавшем и восьми жертвах землетрясения.
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Происшествия
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Технологии
В Москве запустили обновленный Единый транспортный портал
Новая версия Единого транспортного портала столицы уже доступна пользователям, на сайте любой желающий теперь может создать личный кабинет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Биатлон
В Италии полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
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Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.