Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло погибших из-за шторма в Крыму увеличилось

Троих удалось спасти, а остальные погибли от травм, полученных в штормящем море. Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть к берегу на пляже "Солярис". Ранее сообщалось, что два человека утонули во время шторма на Черном море.
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