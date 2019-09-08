Происшествия
Газета.RuЧисло погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
Троих удалось спасти, а остальные погибли от травм, полученных в штормящем море. Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть к берегу на пляже "Солярис". Ранее сообщалось, что два человека утонули во время шторма на Черном море.
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Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
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В США выставлен на продажу уникальный экземпляр пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
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Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
На Новом Арбате в Москве сбили инвалида-колясочника
Автомобиль сбил инвалида-колясочника на Новом Арбате в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.
РИА Новости 14:56
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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Единый день голосования завершился по всей России
Единый день голосования завершился во всех регионах России.
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Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
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Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
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Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
На выборах губернатора Волгоградской области со значительным отрывом от конкурентов лидирует Андрей Бочаров.
Newdaypost.ru 13:34
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
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Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
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Укладчицы-упаковщицы, такелажницы, формовщицы занимаются тяжелым физическим трудом, что повышает риск выкидыша.
Волгоградская правда 14:39
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
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Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток 10:41
Политика
Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.
Петербургский дневник 12:47
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46