Происшествия
Российская газетаЧисло погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
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Политика
Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов
Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.
Дождь 15:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Теннис
Медведев и Надаль начали финальный матч US Open
В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Футбол
Гризманн обвинил свою жену в том, что не забил пенальти
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в шутку обвинил свою жену в том, что не реализовал одиннадцатиметровый в отборочном матче Евро-2020 против Албании (4:1).
Sport24.ru 14:48
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
Ридус 16:00
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%
РИА Новости 15:12
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд.
Известия 07:59
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Шоу-бизнес
Эд Ширан решил сыграть свадьбу в цирковом шатре
Британский музыкант Эд Ширан готовится второй раз сыграть свадьбу со своей возлюбленной Черри Сиборн.
РИА Новости 04:12
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30