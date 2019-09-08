В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

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