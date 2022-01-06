Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступил с утверждением, что военная помощь Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наводит его на мысли о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать.