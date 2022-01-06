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Число задержанных при беспорядках в Казахстане превысило 2,2 тысячи

В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, передает «Sputnik Казахстан
» в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД республики.
Взгляд.ру
Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
РИА Новости
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года.
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В МВД также заявили, что полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2298 человек.
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