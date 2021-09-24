РИА НовостиЧисло погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти, спасли 14 человекПозже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек.РИА НовостиВечером 23 сентября группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей.Фонтанка.РуВ ходе поисково-спасательной операции МЧС удалось обнаружить четверых из них.Реальное времяПозже стало известно, что спасателям удалось обнаружить всех членов группы из 19 человек находившихся на горе.Российская газетаЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24ТК ЗвездаТелеканал Санкт-ПетербургНТВПятый каналРЕН ТВКП - ПермьТелеканал 360°Комсомольская правдаLife.ruВечерняя МоскваКП - Северный Кавказ (Ставрополь)Smotrim.ruНародные новостиРБКГазета.RuРидусMOS.newsLife.ruNewInformФАННТВТК ЗвездаНациональная служба новостейРБК ТюменьРосбалтИнфо24Пятый каналПрофильИА Красная ВеснаZnak.comREGNUMRT на русскомAnewsПодробнее о событииСкончались ещё двое альпинистов, попавших в буран при восхождении на ЭльбрусЦарьград20:46Поисково-спасательные работы по спасению альпинистов на Эльбрусе завершилисьТАСС21:05Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти, спасли 14 человекРИА Новости20:14Эвакуация двух оставшихся на Эльбрусе альпинистов займет полтора часаИнтерфакс19:00Число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до пяти человекРЕН ТВ20:13Спасатели эвакуируют последних двух оставшихся на Эльбрусе альпинистовФонтанка.Ру18:10Двух альпинистов на Эльбрусе нашли без сознанияИзвестия22:13Показать ещёОценить366Поделиться