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Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти, спасли 14 человек

Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек.
РИА Новости
Вечером 23 сентября группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе попросила о помощи спасателей.
Фонтанка.Ру
В ходе поисково-спасательной операции МЧС удалось обнаружить четверых из них.
Реальное время
Позже стало известно, что спасателям удалось обнаружить всех членов группы из 19 человек находившихся на горе.
Российская газета

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