За подаренную другу яйцеклетку Наташе Королевой светит реальный срок

Недавно в эфире программы "Секрет на миллион" Наташа Королева сделала сенсационное заявление - у нее в США есть внебрачная дочь, рожденная суррогатной мамой для очень состоятельного человека.