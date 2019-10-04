Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
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Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 18:21

СМИ: число погибших на протестах в Ираке выросло до 65 человек

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СМИ сообщили об увеличении числа погибших в ходе протестов в Ираке до 65

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Власти Ирака проведут экстренное заседание парламента по ситуации в стране

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В Багдаде снайперы убили четырех человек

Красная веснавчера в 14:47

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Reuters: за три дня протестов в Ираке погибли 65 человек

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Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника, пишет Telegram-канал Life Shot.
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Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
ТАСС вчера в 14:14
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Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:43
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Общество

Шварценеггер признал русских женщин самыми красивыми в мире

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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
ТАСС вчера в 22:31
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На берегу Байкала найдены останки ископаемой тропической птицы

Московский Комсомолец вчера в 10:36
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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
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В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»

Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
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Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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В Иране задержана журналистка из России

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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
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Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

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Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
ProstoProSport вчера в 07:58
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