Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
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Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Наука
«Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»
История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.
N+1 02 октября в 08:37
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
RT на русском вчера в 15:49
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
BFM.ru вчера в 00:36
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости 03 октября в 13:37
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Здоровье
Врачи призвали ограничить рекламу сладкого
Врачи призывают ограничить рекламу сладостей.
Каспий.Инфо 02 октября в 12:00
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика
Следующего президента России назвал политолог Соловей
Соловей считает, что произойдет замена глав двух госкорпораций - «Газпрома» и «Транснефти».
LentaChel.ru 00:06
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Футбол
Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»
Gazeta.SPb вчера в 10:44
Футбол
Экс-защитник «Милана» заяавил, что Головин перейдет в топ-чемпионат
Бывший защитник итальянского "Милана" и сборной Дании Томас Хельвег рассказал о перспективах российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
ProstoProSport 00:57
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Культура
Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской
Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.
News.ru вчера в 08:44
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09
Политика
Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме
Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Политика
В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну.
РБК 00:38