Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
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Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
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Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Expert.ru 03:16
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Гаджеты
Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
Коммерсантъ 03 октября в 04:30
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК 03 октября в 22:30
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Политика
Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию
На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.
Политика Сегодня 03 октября в 22:43
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Известия вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru 03 октября в 12:44
Происшествия
Задержан сбежавший из колонии в Ростовской области заключённый
RT на русском 01:49
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Политика
В посольстве РФ в Иране подтвердили арест российской журналистки Юзик
Известия вчера в 07:36
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
РИА Новости 01:15
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Футбол
Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Sport24.ru 02:20
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ 03 октября в 05:38
Общество
Лучшим учителем России стала педагог из Волгограда
Победителем конкурса стала Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы школы №55 "Долина знаний" города Волгограда.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 18:34
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Общество
Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн
РБК 03 октября в 17:07