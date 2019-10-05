Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в силах безопасности и среди медиков.

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

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