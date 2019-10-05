Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в силах безопасности и среди медиков.
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Хоккей
Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Политика
В четырех городах России предотвратили теракты
В этом году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России.
Реальное время 06:37
Здоровье
Чувашию назвали среди регионов, где самые больные пенсионеры
Люди старше трудоспособного возраста стали чаще болеть Чувашия попала в антирейтинг по заболеваемости пенсионеров.
PRO Город Чебоксары вчера в 03:37
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 02 октября в 08:53
Музыка
Россию на премии MTV представит украинская певица Maruv
Реальное время 17:31
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Казанские ведомости 03:48
Футбол
Зидан ввел в «Реале» штрафы за опоздания и телефоны
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан утвердил новые штрафы за нарушения дисциплины, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 12:37
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ 08:10
Политика
Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.
Взгляд.ру 05:27
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Кино
Джеймс Кэмерон показал в Сети фото со съемок второй части «Аватара»
Знаменитый создатель кассовых фильмов Кэмерон продемонстрировал общественности фото со съемок второй части «Аватара», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:10
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ вчера в 19:53
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Хоккей
Гусев забросил свою первую шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Газета.Ru 20:30
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия 16:08
Спорт
Вторые зимние «Дети Азии» в 2021 году будут на Сахалине
Правительство России согласовало проведение в 2021 году вторых детских международных спортивных игр "Дети Азии" на территории Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 19:40
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Армия и оружие
В Польше обвинили США в выдумывании «российской угрозы»
Союз с США делает из Польши санитарный кордон или восточный фланг НАТО, а также лишает Варшаву самостоятельности, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Известия 18:14
Наука
Потеря зубов связана с повышением риска сердечных заболеваний
Исследователи узнали, что потеря зубов у взрослых людей без травматических причин связана с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Волга-Медиа 05:58
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 18:00
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Здоровье
В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому
Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
News.ru 04:27
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40