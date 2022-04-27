ГТРК ТверьЧисло погибших на пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери погибли 19 человек, сообщили в региональном правительстве.Вечерние ВедомостиНа данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 19 человек, — сообщается на сайте правительства Тверской области.News.ruПожар вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса оборонного НИИ.ТрудПлощадь возгорания составила 2,5 тыс. кв.м. Полностью пожар удалось потушить утром 22 апреля.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГТРК ТверьГТРК ТверьREGNUMКП - ТверьМИР 24Life.ruИзвестияRT на русскомТИАРЕН ТВАфанасий-бизнесФАНИА Красная ВеснаRZN.infoПодробнее о событииЧисло погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19 человекРИА Новости05:46Число погибших при пожаре в НИИ ВКО в Твери возросло до 19 человекSmotrim.ru05:22Количество погибших на пожаре в ЦНИИ в Твери выросло до 19 человекАфанасий-бизнес04:40Правительство Тверской области сообщило о 19 погибших при пожаре в НИИТИА05:05Число погибших на пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19ГТРК Тверь05:04Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19 человекКП - Тверь04:58Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19RT на русском05:16Показать ещёОценить282Поделиться