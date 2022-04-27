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Число погибших на пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19

При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери погибли 19 человек, сообщили
 в региональном правительстве.
Вечерние Ведомости
На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 19 человек, — сообщается на сайте правительства Тверской области.
News.ru
Пожар вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса оборонного НИИ.
Труд
Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв.м. Полностью пожар удалось потушить утром 22 апреля.
Интерфакс

Подробнее о событии

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19 человек
РИА Новости05:46
Число погибших при пожаре в НИИ ВКО в Твери возросло до 19 человек
Smotrim.ru05:22
Количество погибших на пожаре в ЦНИИ в Твери выросло до 19 человек
Афанасий-бизнес04:40
Правительство Тверской области сообщило о 19 погибших при пожаре в НИИ
ТИА05:05
Число погибших на пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19
ГТРК Тверь05:04
Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери возросло до 19 человек
КП - Тверь04:58
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19
RT на русском05:16

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