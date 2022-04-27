«Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)»,— говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.