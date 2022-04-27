«Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)»,— говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине.