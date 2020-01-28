Общество
Lenta.ruЧисло жертв коронавируса превысило 100 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти. Всего в провинции новым вирусом заражены 2714 человека, из них 100 скончались.
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Экономика
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