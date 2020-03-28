Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЧисло жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

В Италии число число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. За сутки скончались от инфекции умерли 889 зараженных. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

РБК15:50

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

РИА Новости13:32

Число погибших от коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

Аргументы и Факты14:29

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс

Известия14:21

Число жертв COVID-19 в Италии превысило 10 тысяч

НТВ13:47

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Lenta.ru15:10

В Италии от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

РЕН ТВ13:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Общество

Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает

Уже две недели Италия живет в условиях всеобщего карантина, и граждане искренне надеются на спад эпидемии.
Lenta.ru 25 марта в 17:03
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Общество

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
RT на русском 21:53
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Гаджеты

Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro с ценой от $420

A1 и A1 Pro — довольно компактные электромопеды и отлично подойдут для женщин, особенно благодаря яркой раскраске.
3DNews вчера в 06:11
Общество

В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
YA62.ru 09:23
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва вчера в 10:35
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 13:25
Политика

Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
Игры

В Insurgency: Sandstorm можно поиграть бесплатно до 1 апреля

Разработчик игры – New World Interactive – предоставила возможность всем пользователям сервиса Steam поиграть бесплатно в новый шутер Insurgency: Sandstorm, при этом для пожелавших приобрести «стрелялку», будет действовать 50% скидка.
Faktom вчера в 10:22
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Ранее в центре погоды «Фобос» уже предупреждали, что тепло в столице сохранится до конца текущей недели, а затем придет похолодание.
РБК 21:17
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 12:55
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.
Lenta.ru 21:25
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Здоровье

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Происшествия

Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Амурская правда 08:20
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru 08:37
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Здоровье

Врачи-инфекционисты массово увольняются в Ростовской области

Коллектив инфекционного отделения Центральной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области написал заявления на увольнение.
News.ru 20:31
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Общество

В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 19:39
Культура

«Русские сезоны» приглашают на экзамен по классическому танцу

"Русские сезоны" в ближайшую неделю приглашают в Геликон-Оперу на "Турандот", на концерт Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и в Академию Русского балета на экзамен по классическому танцу.
Российская газета 06:14
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском вчера в 10:06
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru 05:58
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Экономика

Путин обсудил с Миллером международные проекты «Газпрома»

Миллер доложил и о работе по возможным поставкам газа транзитом через Монголию для китайского рынка, "Сила Сибири - 2": "Объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год".
Российская газета вчера в 08:36
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