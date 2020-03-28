Коронавирус
Деловое.ТВЧисло жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек
В Италии число число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч. За сутки скончались от инфекции умерли 889 зараженных. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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