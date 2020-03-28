Департамент гражданской обороны объявил новую сводку о распространении коронавирусной пандемии в Италии. Согласно последним данным, за сутки число погибших от вируса увеличилось на 889 человек, достигнув отметки в 10 023 случаев.

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

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