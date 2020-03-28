Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧисло жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Департамент гражданской обороны объявил новую сводку о распространении коронавирусной пандемии в Италии. Согласно последним данным, за сутки число погибших от вируса увеличилось на 889 человек, достигнув отметки в 10 023 случаев.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

РБК15:50

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

РИА Новости13:32

Число погибших от коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

Аргументы и Факты14:29

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс

Известия14:21

Число жертв COVID-19 в Италии превысило 10 тысяч

НТВ13:47

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Lenta.ru15:10

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек

Московский Комсомолец13:29
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

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РБК 09:29
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
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Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
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Российская газета 20:17
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
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В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
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«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК 19:10
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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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Спорт

Игрокам «Спартака» запрещено покидать пределы Москвы

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал заявил, что не может покинуть Москву во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 15:59
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В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
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Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Lenta.ru 20:59
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
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Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов

Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
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Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

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Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
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Модели древнейшей Земли помогут вести поиск землеподобных экзопланет

Машины и Механизмы вчера в 02:00
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В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
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За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей

Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Деловое.ТВ 26 марта в 13:15
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Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
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Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 02:26
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В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека

В Кемеровской области в ДТП попал междугородний автобус сообщением Барнаул - Междуреченск, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Газета.Ru 06:02
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
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BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
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Сезон Единой лиги ВТБ решено завершить досрочно

Казанские ведомости 26 марта в 09:43
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Выяснилось, как долго коронавирус сохраняется в организме человека

Ученые в медцентре Пекина установили, что у половины переболевших новым коронавирусом вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней после выздоровления.
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Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru 15:38
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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
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