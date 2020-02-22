Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

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