Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442

РЕН ТВ21:18

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 2236

ТАСС20 февраля в 20:41

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442

Комсомольская правда21:51

Число погибших от нового коронавируса в Хубэе превысило 2,3 тыс. человек

РБК18:42

В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса

РИА Новости22:17

В Китае от коронавируса умерли 2345 человек, число зараженных превысило 75,8 тыс

Полит.ру01:41

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

RT на русском21:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:48, Ашберн

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

КП - Беларусь06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:48, Ашберн

Комментарии

Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета вчера в 06:31
Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru вчера в 08:40
Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил

Советский спорт 11:36
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета 15:39
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 00:45
Политика

Пентагон опять обвинил РФ в несоблюдении Договора по открытому небу

Россия годами не соблюдает Договор по открытому небу, сообщил 21 февраля журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM вчера в 14:08
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Единоборства

Владимир Путин приехал на первый чемпионат лиги боевого самбо в Сочи

Президент РФ Владимир Путин прибыл на первый чемпионат лиги боевого самбо, проходящий на олимпийской арене «Ледовый куб» в Сочи.
БИЗНЕС Online 12:25
Экономика

Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой вчера в 02:47
Единоборства

Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий относительно будущего противостояния с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Газета.Ru 21:14
Биатлон

Полиция Италии начала обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция приступила к обыскам в номерах отеля, где проживают биатлонисты сборной РФ.
Профиль 02:16
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 20 февраля в 11:33
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит вчера в 05:16
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости 20 февраля в 20:39
Общество

В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
RT на русском 21:09
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна 20 февраля в 08:16
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 19:24
Армия и оружие

Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
ТАСС 21:07
Игры

Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Cyber.sports.ru 05:33
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Музыка

Полина Гагарина на шоу «Голос. Дети» назвала юную сибирячку «зверюгой»

RuNews24.ru 10:19
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Авто

В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет

Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
Автостат 00:00
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Здоровье

Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса

Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
РБК 22:08
Авто

Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco

Tvoe-avto.com 12:01
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное