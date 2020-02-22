Здоровье
РИА НовостиЧисло погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
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Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
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В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет
Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
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Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
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