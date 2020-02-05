Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618. Днем ранее сообщалось о 549 погибших пациентов. Как сообщает региональный комитет здравоохранения, количество заразившихся в провинции увеличивается.

Число погибших от коронавируса в Хубэй выросло до 618 человек

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