Общество

Мойка78Мойка78Число погибших от коронавируса в Хубэй выросло до 618 человек

Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618. Днем ранее сообщалось о 549 погибших пациентов. Как сообщает региональный комитет здравоохранения, количество заразившихся в провинции увеличивается.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Число погибших от китайского коронавируса превысило 700

Lenta.ruвчера в 17:58

В китайской провинции Хубэй от коронавируса скончались 699 человек

Аргументы и Фактывчера в 18:00

Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479

Российская газета04 февраля в 17:53

Число жертв нового короновируса в Китае выросло до 618

Эхо Москвы06 февраля в 18:04

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

РИА Новости06 февраля в 17:27

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Известия06 февраля в 18:18

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 479

BFM.ru04 февраля в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

РБК 06:04
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Коммерсантъ 05:23
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
РБК 06:05
Здоровье

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Lenta.ru 05:59
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
Экономика

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС вчера в 10:01
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
ТАСС вчера в 09:08
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Общество

Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию

Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Ведомости вчера в 14:52
Футбол

Форвард МЮ не полетит на сбор в Испанию из-за коронавируса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новобранец команды Одион Игало не отправится на сбор в Испанию.
Soccer.ru 06:18
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС 04:18
Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

RT на русском 05:46
Космос

Американка установила новый рекорд пребывания женщины в космосе

Американка Кристина Кук побила собственный рекорд — астронавт провела на МКС почти год.
Salt Mag вчера в 07:04
Здоровье

Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане

Телеканал 360° 05:59
Общество

В Ярославле прошел митинг за отставку мэра

Коммерсантъ 06:06
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
Общество

Жена футболиста из Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

Lenta.ru 06:15
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Общество

Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

Гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.
Интерфакс 01:30
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное