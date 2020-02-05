Общество
Мойка78Число погибших от коронавируса в Хубэй выросло до 618 человек
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618. Днем ранее сообщалось о 549 погибших пациентов. Как сообщает региональный комитет здравоохранения, количество заразившихся в провинции увеличивается.
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Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Экономика
Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Футбол
Форвард МЮ не полетит на сбор в Испанию из-за коронавируса
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новобранец команды Одион Игало не отправится на сбор в Испанию.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Космос
Американка установила новый рекорд пребывания женщины в космосе
Американка Кристина Кук побила собственный рекорд — астронавт провела на МКС почти год.
Здоровье
Второй госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане
Общество
В Ярославле прошел митинг за отставку мэра
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»
Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Общество
Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане
Гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.