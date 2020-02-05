Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения. Днем ранее сообщалось о 549 погибших.

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Хоккей Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.

Энергетика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Космос NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.

Футбол Президент «Баварии» назвал Роналду старым Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Единоборства Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.

Общество В Китае американец умер от коронавируса Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.

Политика Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).