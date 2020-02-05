Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧисло умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения. Днем ранее сообщалось о 549 погибших.
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Число умерших от коронавирусной пневмонии в китайской провинции Хубэй выросло до 699

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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

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Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
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РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
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NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
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Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами

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Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
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Хоккей

Защитник «Тампы» Сергачев назвал Василевского лучшим вратарем в мире

Российский защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй" Михаил Сергачев назвал своего одноклубника и соотечественника Андрея Василевского лучшим хоккейным голкипером в мире.
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Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети

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Общество

В Китае американец умер от коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
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Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
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Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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