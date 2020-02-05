Общество
РИА НовостиЧисло умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 618 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения. Днем ранее сообщалось о 549 погибших.
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Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Здоровье
Все эвакуированные из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо
Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо.
Хоккей
Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Энергетика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
Армия и оружие
Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами
США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Хоккей
Защитник «Тампы» Сергачев назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Российский защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй" Михаил Сергачев назвал своего одноклубника и соотечественника Андрея Василевского лучшим хоккейным голкипером в мире.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Общество
Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети
Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
В Китае американец умер от коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
Общество
Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний
Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Политика
Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием
Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Общество
Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет
Несколько дней назад на своей странице в инстаграме девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.
Фигурное катание
Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов
В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.