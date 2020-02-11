Здоровье
РБКЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
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Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Общество
Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Армия и оружие
Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса
Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Музыка
Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык
Кино
«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон
Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Футбол
Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»
Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что почти три года борется с булимией
Солдатова выразила благодарность своему тренеру Анне Дьяченко и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, которые активно поддерживали девушку с тех пор, как она два года назад рассказала о том, что ей нужна помощь.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Футбол
Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
Футбол
РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве
Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.