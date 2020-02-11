Здоровье

РБКРБКЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

Число погибших от коронавируса превысило тысячу

Lenta.ruвчера в 20:03

Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

BFM.ruвчера в 19:36

Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек

РИА Новостивчера в 19:31

Более тысячи человек скончались от китайского коронавируса

VSE42.RUвчера в 20:59

Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

ТАССвчера в 19:59

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек

Росбалтвчера в 19:55
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Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Общество

Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

BFM.ru вчера в 01:48
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Армия и оружие

Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса

Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Газета Кемерова вчера в 23:46
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru 09 февраля в 23:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Экономика

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Музыка

Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык

Известия вчера в 22:45
Кино

«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон

Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон.
Игромания.ру вчера в 11:46
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Lenta.ru вчера в 23:36
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru вчера в 22:01
Футбол

Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»

Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Газета Кемерова вчера в 23:13
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что почти три года борется с булимией

Солдатова выразила благодарность своему тренеру Анне Дьяченко и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, которые активно поддерживали девушку с тех пор, как она два года назад рассказала о том, что ей нужна помощь.
Собеседник 09 февраля в 06:02
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Культура

Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

ФАН 09 февраля в 18:14
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН вчера в 17:09
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Футбол

Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

Soccer.ru вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Общество

Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян

Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
Псковское агентство информации 00:00
Футбол

РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве

Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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