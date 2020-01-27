Здоровье

ДождьДождьЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Китая. Как передает South China Morning Post, за последние сутки умерли 26 заболевших.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 80 человек, а число зараженных превысило 2,4 тыс., пишет в понедельник, 27 января, The South China Morning Post
.
Известия26 января в 18:39

Подробнее о событии

Число жертв смертельного «китайского» коронавируса достигло 80

Life.ru26 января в 18:44

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Телеканал RTVI26 января в 04:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек

Известия26 января в 18:39

Число жертв нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Коммерсантъ26 января в 19:09

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

RT на русском26 января в 19:03

В Китае число умерших от нового вида коронавируса достигло 80 человек

Новая газета26 января в 19:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Известия вчера в 20:49
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Общество

Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
Компания вчера в 09:58
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Вести.Ru вчера в 22:45
Политика

«Украинцы победили Гитлера»: После провального выступления Зеленского в Польше в Сети вспомнили актуальный анекдот

Выступая на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Освенцим" в Польше, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что честь его освобоождения принадлежит украинским войскам — такой вывод он сделал из названия 1-го Украинского фронта.
Царьград 00:39
Общество

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Кино

Стали известны победители премии «Золотой орел»

Александр Петров, сыгравший в фильме главную роль, стал победителем в категории «Лучшая мужская роль».
NewInform 25 января в 01:34
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

В опросе участвовало 108 компаний ключевых отраслей промышленности — металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования (85% респондентов — российские предприятия).
РБК вчера в 23:00
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
РБК 00:00
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах

На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Live24 вчера в 08:30
Происшествия

В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса

В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Российская газета вчера в 03:02
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:16
Гаджеты

Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow

iXBT.com вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна

Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Российский Диалог вчера в 10:12
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча

Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Известия вчера в 13:53
Политика

В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
РИА Новости вчера в 17:48
Общество

База клиентов «Красного и белого» опубликована в Сети

Сообщается, что раньше базу продавали за 15 тысяч рублей, но позднее она стала доступна для скачивания на безвозмездной основе.
Телеканал 360° вчера в 21:12
Общество

Суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная» и постановил, что миллиардер Юрий Шефлер должен будет вернуть стране всю полученную от продажи продукта с этим наименованием прибыль почти за 20 лет.
Sostav.ru 00:00
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное