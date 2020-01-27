с чего всё началось

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Китая. Как передает South China Morning Post, за последние сутки умерли 26 заболевших.

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

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