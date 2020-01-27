Здоровье
ДождьЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Китая. Как передает South China Morning Post, за последние сутки умерли 26 заболевших.
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с чего всё началось
Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 80 человек, а число зараженных превысило 2,4 тыс., пишет в понедельник, 27 января, The South China Morning Post.Известия26 января в 18:39
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Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Общество
Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Политика
«Украинцы победили Гитлера»: После провального выступления Зеленского в Польше в Сети вспомнили актуальный анекдот
Выступая на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Освенцим" в Польше, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что честь его освобоождения принадлежит украинским войскам — такой вывод он сделал из названия 1-го Украинского фронта.
Общество
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант
В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Кино
Стали известны победители премии «Золотой орел»
Александр Петров, сыгравший в фильме главную роль, стал победителем в категории «Лучшая мужская роль».
Экономика
Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам
В опросе участвовало 108 компаний ключевых отраслей промышленности — металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования (85% респондентов — российские предприятия).
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Происшествия
В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса
В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча
Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Политика
В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
Общество
База клиентов «Красного и белого» опубликована в Сети
Сообщается, что раньше базу продавали за 15 тысяч рублей, но позднее она стала доступна для скачивания на безвозмездной основе.
Общество
Суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов признал права России на бренд водки «Столичная» и постановил, что миллиардер Юрий Шефлер должен будет вернуть стране всю полученную от продажи продукта с этим наименованием прибыль почти за 20 лет.