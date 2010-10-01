Здоровье
YA62.ruЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хэбей, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань. Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
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В Китае от нового коронавируса умерли уже 106 человек. Заболели – 4,5 тысячи
Маяк (г. Сосновый Бор)00:32
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