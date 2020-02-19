Общество

ДождьДождьЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

За сутки от нового коронавируса в материковом Китае умерли 136 человек, число жертв увеличилось до 2004 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные власти.
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СМИ: число инфицированных новым коронавирусом за пределами материкового Китая превысило 1 тыс

DP.RU19 февраля в 01:15

Число погибших от коронавируса превысило 2000 человек

Телеканал RTVI18 февраля в 20:10

Число заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило тысячу человек

Интерфакс19 февраля в 00:26

Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи

Национальная служба новостей18 февраля в 23:37

Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

MOS.news18 февраля в 22:00

Количество скончавшихся от китайского коронавируса превысило 2 000

VSE42.RU18 февраля в 21:57

Число погибших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

Дождь19 февраля в 00:39
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости вчера в 14:05
Кино

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Московский Комсомолец вчера в 21:06
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Газета.Ru вчера в 23:17
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru 20 февраля в 14:31
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Известия 19 февраля в 22:57
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ вчера в 03:30
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости вчера в 15:20
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости 20 февраля в 20:39
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM вчера в 12:03
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие" учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru вчера в 03:55
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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