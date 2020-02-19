Общество
ДождьЧисло погибших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек
За сутки от нового коронавируса в материковом Китае умерли 136 человек, число жертв увеличилось до 2004 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные власти.
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Число заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило тысячу человек
Интерфакс19 февраля в 00:26
Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи
Национальная служба новостей18 февраля в 23:37
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Происшествия
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
Кино
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда
В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие" учения на случай российского ядерного удара по Европе и ответной атаки со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель Пентагона.
Шоу-бизнес