Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
NewInform
NewInform

Число погибших от коронавируса в мире превысило 1 млн

Согласно информации научного заведения, на 3:45 28 сентября по Москве количество погибших от коронавируса в мире достигло 1 000 555. Коронавирусом за все время заразились 33 273 720 человек.В источнике
С чего всё началось
В то же время Университет Джонса Хопкинса
, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 33 279 488 выявленных случаях инфицирования и 1 000 555 умерших.
Sputnik Грузия00:31
Подробнее о событии
Sputnik Грузия

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 29 сентября

Sputnik Грузия00:31
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило один миллион человек

РИА Новости20:52
Вести.Ru

Университет Джона Хопкинса: 1 000 555 человек скончались в мире от коронавируса

Вести.Ru22:01
РБК

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

РБК20:48
ТАСС

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

ТАСС20:48
Интерфакс

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

Интерфакс22:15
РЕН ТВ

Число погибших от COVID-19 в мире превысило 1 млн человек

РЕН ТВвчера в 02:28
КП - Беларусь

От коронавируса в мире скончалось уже более одного миллиона человек

КП - Беларусьвчера в 03:22

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
1,2K

Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
19

Воля для уволенных: безработных россиян обучат ведению бизнеса

Для поддержки потерявших работу из-за кризиса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТа (12,13 тыс. рублей), а минимальный — до 4,5 тыс. Кроме того, чтобы предотвратить массовые увольнения, были запущены льготные кредиты для бизнеса, проценты по которым будут списаны через год при условии сохранения занятости.
Известия17:01
2

Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по произошедшему с оппозиционером Алексеем Навальным.
Газета.Ru17:32
348

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5

В Волгоградской области ужесточают масочный режим

Прошу вас ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации главного санитарного врача и, конечно, беречь здоровье своих родных, близких и окружающих вас людей, – обратился к жителям Волгоградской области Андрей Бочаров.
ИА Городские вести. Волгоград05:17