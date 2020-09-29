Воля для уволенных: безработных россиян обучат ведению бизнеса

Для поддержки потерявших работу из-за кризиса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТа (12,13 тыс. рублей), а минимальный — до 4,5 тыс. Кроме того, чтобы предотвратить массовые увольнения, были запущены льготные кредиты для бизнеса, проценты по которым будут списаны через год при условии сохранения занятости.