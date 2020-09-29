Число погибших от коронавируса в мире превысило 1 млн
Согласно информации научного заведения, на 3:45 28 сентября по Москве количество погибших от коронавируса в мире достигло 1 000 555. Коронавирусом за все время заразились 33 273 720 человек.В источнике
С чего всё началось
В то же время Университет Джонса Хопкинса
, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 33 279 488 выявленных случаях инфицирования и 1 000 555 умерших.
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