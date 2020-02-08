Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 811

Известиявчера в 20:11

Число жертв коронавируса в Китае достигло 812 человек

REGNUM02:02

Число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Российская газетавчера в 19:12

В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

Газета.Ruвчера в 19:57

От коронавируса вылечились более 2 700 человек

Sputnik Кыргызстан02:50

Reuters: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй достигло 780

ТАССвчера в 17:55

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек

РИА Новостивчера в 17:29
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Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.
Газета.Ru 01:27
Общество

В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая

В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
РБК 03:45
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Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»

Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
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Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного

RT на русском 01:19
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Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
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На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру: погибли два человека

В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
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Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости вчера в 20:31
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Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам

После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Общественная электронная газета 03:28
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В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков

Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
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Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
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Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
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«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
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Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
РИА Новости вчера в 14:45
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
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Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

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Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

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В воротах сборной России в матче со шведами сыграет Самонов

Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов сыграет в воротах сборной России в матче второго тура Шведских хоккейных игр против команды Швеции.
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Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.
RuNews24.ru вчера в 21:36
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