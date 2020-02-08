Общество
Эхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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Общество
Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса
Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($197 тысяч) за разработку антидота от коронавируса нового типа, сообщает Strait Times со ссылкой на пост актера в Weibo.
Общество
В карантинный пункт под Челябинском попал первый приехавший из Китая
В деревне Ужёвка Сосновского района открылся карантинный пункт для прибывших из Китая граждан.
Футбол
Пол Мерсон: «Моуринью уже жалеет, что возглавил „Тоттенхэм“. Он не улучшил клуб ни на йоту»
Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Происшествия
На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру: погибли два человека
В Екатеринбурге в жутком ДТП на Кольцовском тракте погибли два человека. Автомобиль службы такси врезался в МАЗ.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Наргиз заявила, что в двух городах отменили ее концерты
Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Экономика
Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам
После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков
Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ждет четвертого ребенка
Одна из подписчиц в комментарии спросила, не ждет ли певица снова ребенка.
Технологии
Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7
Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Кино
«Джокер» номинирован на «Золотую малину»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Хоккей
В воротах сборной России в матче со шведами сыграет Самонов
Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов сыграет в воротах сборной России в матче второго тура Шведских хоккейных игр против команды Швеции.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Происшествия
В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса возросло до 811
Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.