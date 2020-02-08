Здоровье

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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Количество жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 780 человек

REGNUMвчера в 20:06

В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

Газета.Ruвчера в 19:57

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 человек

РБКвчера в 18:21

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 811

Известиявчера в 20:11

Ухань, где «родился» коронавирус, сняли с дрона — видео

Sputnik Кыргызстанвчера в 21:35

Reuters: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй достигло 780

ТАССвчера в 17:55

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек

РИА Новостивчера в 17:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
РЕН ТВ 07 февраля в 17:55
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС 02:00
Общество

Власти рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень

Россияне, эвакуированные из Китая в Тюмень, чувствуют себя хорошо.
Известия 01:22
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
Хоккей

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Матч ТВ вчера в 21:39
Авто

В Сети продемонстрировали изображения нового Volkswagen Polo для РФ

Независимые художники «Колёса.ру» продемонстрировали ими подготовленные рендерные изображения нового Volkswagen Polo, предназначенного для реализации на отечественном рынке.
Pnzdrive 00:30
Политика

Украина упростила процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде военный ликвидирован

RT на русском вчера в 21:43
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Общество

Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов

"Китайская авиакомпания Hainan Airlines намерена уволить более 100 российских пилотов, еще 10 пилотов уволит China Southern Airlines", — заявил источник изданию.
Online47.ru вчера в 17:09
Политика

Штат Совета нацбезопасности США существенно сократят

По данным телеканала, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен давно говорил о намерении сократить штат из 236 сотрудников.
Известия вчера в 21:07
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 07 февраля в 12:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Космос

Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами

NewInform вчера в 03:49
Политика

Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
РИА Новости 02:24
Футбол

Друзья подарили Роналду на день рождения «Гелендваген»

Сам Роналду опубликовал в день своего рождения снимок, на котором они с женой и старшим сыном показывают праздничный торт в виде инициалов "CR" и цифры "7" - номера, под которым играет Криштиану Роналду.
Комсомольская правда 06 февраля в 02:57
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 07 февраля в 21:21
Происшествия

Дети провалились под лед на карьере в Ленобласти

Утром в субботу, 8 февраля, в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области под лед провалились дети.
Известия вчера в 05:14
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

Вечерняя Москва вчера в 12:44
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Политика

Поселок на окраине Горловки остался без света из-за обстрела

Поселок на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки остался без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
РИА Новости 00:55
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:51
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Российская газета вчера в 16:54
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