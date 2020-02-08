Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

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