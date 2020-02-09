Здоровье
ФАНЧисло жертв китайского коронавируса перевалило за 800
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 800 человек, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Сообщается, что за последние сутки в китайской провинции Хубэй скончался 81 пациент, а число инфицированных увеличился на 2,1 тыс. чел.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило число погибших при эпидемии SARS
Число жертв коронавируса нового типа превысило количество погибших во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, сообщает РИА Новости.
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Гаджеты
Скорость роста доли AMD на серверном рынке снизилась
Аналитики Mercury Research также указывают на рост AMD на серверном рынке, однако отмечают, что показатели ниже ожидаемых и с текущей динамикой заветных 10% серверного рынка компания к третьему кварталу 2020 может и не достичь.
Футбол
Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня
Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Армия и оружие
БМП за 45 миллиардов: США перезапускают программу замены М2 «Брэдли»
Пентагон направил в американский конгресс заявление на возобновление конкурса на создание новой боевой машины пехоты (БМП), которой планируется заменить устаревающие M2 Bradley («Брэдли»).
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Общество
Врач рассказал о последствиях нарушения осанки при сидячей работе
В конце октября 2019 года британские ученые выпустили ролик, в котором демонстрировался наглядный пример осложнений после 20-летней сидячей работы.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Единоборства
Шевченко победила Чукагян и в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе, победив в бою американку Кэтлин Чукагян.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Культура
Яна Троянова проводила с «Последнего героя» модель Настю Рыбку, которую участники назвали эскортницей
В первом же выпуске случился скандал: участники шоу не захотели общаться с моделью Настей Рыбкой, которая прославилась после скандала с олигархом Олегом Дерипаской.
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.