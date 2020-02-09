Здоровье

ФАНФАНЧисло жертв китайского коронавируса перевалило за 800

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 800 человек, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Сообщается, что за последние сутки в китайской провинции Хубэй скончался 81 пациент, а число инфицированных увеличился на 2,1 тыс. чел.
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780

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Количество жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 780 человек

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РИА Новостивчера в 17:29

Количество жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 699

Красная весна07 февраля в 18:48
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