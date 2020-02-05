Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло погибших от китайского коронавируса превысило 700

Уточняется, что в китайской провинции Хубэй за сутки скончался 81 человек, общее число умерших в Китае почти достигло 720 человек. Количество заразившихся в провинции составило 24,9 тысяч человек, из больниц было выписано свыше 1,1 тысячи пациентов.
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Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720

Российская газета19:37

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 699

Вести.Ru18:26

Число жертв нового коронавируса достигло 720 человек

РБК19:27

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

RT на русском19:51

Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 699

Известия17:49

В провинции Хубэй число умерших от коронавируса выросло до 699 человек

РИА Новости17:18

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722

Московский Комсомолец19:36
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