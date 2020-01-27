Здоровье
РБКЧисло погибших от нового коронавируса превысило 100 человек
Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.
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с чего всё началось
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на Минздрав.Коммерсантъ26 января в 19:09
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Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
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В Казани пройдет выставка работ Сергея Шойгу
Здоровье
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
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Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
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Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Политика
В Кремле ответили на три вопроса об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента «предпочел оставить без ответа» вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, чтобы не обсуждать отставку и не предвосхищать ее до появления указа.
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Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»
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Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Игры
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Новая часть игры Torchlight от студии Echtra Games изменит не только название, но и условия распространения, а также площадку, прописавшись теперь на сервисе Steam вместо Arc.
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Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
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В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу
Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
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Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»
В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.