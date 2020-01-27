с чего всё началось

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

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