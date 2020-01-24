Здоровье

РБКРБКЧисло погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

РБК20:37

Число зараженных новым типом короновируса в Китае выросло до 849

Эхо Москвы22:15

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

ТАСС20:33

В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек

РИА Новости20:11

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Аргументы и Факты20:31

Жертвами коронавируса стали 25 человек, число заболевших возросло до 830

News.ru20:22

Количество умерших в Китае от нового типа коронавируса увеличилось до 25

Красная весна19:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Газета.Ru 22:43
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru 21:38
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Экономика

На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок

От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
Накануне.Ru 04:40
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa 07:55
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета 22:48
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru 17:05
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия 13:00
Авто

Более 82 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в России

РЕН ТВ 08:32
Политика

Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
ФАН 18:28
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Наука

Разработан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами

ToDay News Ufa вчера в 13:40
Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь

Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
URA.Ru 21:43
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Театры

Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой

Газета.Ru вчера в 06:19
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 01:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 20:36
Общество

Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего

В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Gazeta.SPb 22:45
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 18:42
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС 07:53
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигации министерства финансов России.
REGNUM 17:16
Футбол

«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко

Евро-футбол.ру 13:53
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное