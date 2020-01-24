Здоровье
РБКЧисло погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок
От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
Экономика
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить
В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Общество
Совфед поддержал идею поднять оклады учителям
Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Политика
Жириновский назвал ключевую причину распада СССР
Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Наука
Разработан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Шоу-бизнес
Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь
Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего
В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигации министерства финансов России.
Футбол