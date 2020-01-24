Здоровье
РБКЧисло погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
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Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Космос
Индия отправит в космос робота-женщину
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Фигурное катание
Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Политика
Главой ФМБА назначена Вероника Скворцова
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда
Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
В Уфе школьница ударила сестру ножом из-за семейного конфликта
Предположительно, причиной стал конфликт между семьями девочек, которые приходятся друг другу двоюродными сестрами, рассказал источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
Мужчину с четырьмя детьми нашли в заброшенном доме в Чите
В Чите в заброшенном неотапливаемом доме обнаружили мужчину с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Авто
Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Политика
США вновь расширили санкции против Ирана
США восстановили все санкции против Ирана.
Здоровье
Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.
Политика