Здоровье

РБКРБКЧисло погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

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Число погибших от нового типа коронавируса возросло до 25

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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

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