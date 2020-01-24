Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

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